AC Milans Gonçalo Ramos berättar om flytten från PSG.

Portugisen ville lämna Paris redan i vintras.

– PSG sa nej direkt, säger han.

Foto: Bildbyrån

Gonçalo Ramos kom till AC Milan från Paris Saint-Germain i somras, men han ville egentligen lämna Paris redan ett halvår tidigare. Det berättar han för portugisiska Canal 11.

– Jag ville lämna PSG, men det är alltid mer komplicerat i januari. Det var inte det bästa alternativet, även om jag ville gå då. Jag förstår det bättre nu. PSG sa nej direkt, de hade behövt hitta någon annan, säger han.

I stället fick han ett löfte av PSG:s sportchef Luís Campos.

– Luís Campos lovade att han skulle låta mig gå i sommar. Det var svårt för mig att lämna PSG, eftersom gruppen var helt fantastisk. Där fanns de tre portugiserna (Vitinha, Nuno Mendes och João Neves) som jag tillbringade all min tid med.

Ramos har gjort tre mål på nio matcher för Milan den här säsongen, men är just nu skadad i vaden.

: Gonçalo Ramos: ”Jag ville lämna PSG redan i januari”