Gustav Ludwigson matchhjäte i efterlängtad seger

Gustav Ludwigsons Ulsan Hyundai har haft en tuff säsong.

Men under lördagens match slog Ludwigson till med mål och gav klubben en seger.

Foto: Alamy

Ulsan Hyundai har en mardrömssäsong i Sydkorea. Efter tre raka ligatitlar har laget i år misslyckats med att kvalificera sig för mästerskapsserien och kämpar i stället i tabellens nedre delar.

Under söndagen fick dock Ulsan en efterlängtad ljusglimt när tidigare Hammarbyspelaren Gustav Ludwigson blev matchhjälte mot Suwon City på hemmaplan. Svensken avgjorde med matchens enda mål i den 47:e minuten och säkrade en 1–0-seger på Ulsan Munsu Football Stadium.

Ludwigson har hittills noterats för fem mål och tre assist på 34 ligamatcher den här säsongen. Trots segern ligger Ulsan på en niondeplats i tabellen.