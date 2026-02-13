Hellberg utsedd till månadens tränare: ”Ett pris till oss alla”

Middlesbrough har vunnit sex raka matcher.

Nu har Kim Hellberg prisats som månadens tränare i The Championship.

– Det viktigaste det betyder är att laget har uppnått bra resultat, säger den förre Bajen-tränaren i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

4-0 hemma mot Southampton, 3-2 borta mot West Bromwich, 2-1 borta mot Stoke City, 4-0 hemma mot Preston och 1-0 hemma mot Norwich.

Det var Middlesbrough FC:s facit med Kim Hellberg, David Selini och Anes Mravac vid rodret under de fem senaste ligamatcherna – innan man tog sin sjätte raka seger under måndagskvällen.

Nu har ”Boros” framfart i The Championship prisats. Detta genom att Kim Hellberg har blivit utsedd till januari månads tränare i ligan, efter att man säkrat 15 av 18 möjliga poäng. Det är första gången den före detta IFK Värnamo– och Hammarby-tränaren tilldelas det ovannämnda priset.

– Det viktigaste det betyder är att laget har uppnått bra resultat. Det är framför allt ett pris till dem. Det är också tack vare en grupp medarbetare som arbetar mycket hårt tillsammans, så det är ett pris till oss alla, säger Hellberg i ett uttalande.

Middlesbrough toppar den engelska andraligan efter 31 omgångar och spås ha goda chanser att avancera upp till Premier League.