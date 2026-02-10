Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Superdatorn: Så stor chans har ”Boro” att ta en PL-plats

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Middlesbroughs framfart under Kim Hellbergs regi har inte gått obemärkt förbi.
Detta då man står noterade för sex raka segrar och har gått upp i serieledning i The Championship. 
Enligt superdatorn BETSiE ges “Boro” en mycket stor chans att ta steget upp i Premier League. 

Foto: Bildbyrån

4-0 hemma mot Southampton, 3-2 borta mot West Bromwich, 2-1 borta mot Stoke City, 4-0 hemma mot Preston och 1-0 hemma mot Norwich.

Det var Middlesbrough FC:s facit med Kim Hellberg, David Selini och Anes Mravac vid rodret under de fem senaste ligamatcherna – innan man tog sin sjätte raka seger under måndagskvällen

Totalt sett har “Boro” spelat 14 matcher i den engelska andraligan sedan den förre Hammarby-tränaren tog över. Av dess har tio matcher slutat med seger, en med ett kryss och tre med förlust. 

Måndagens 2-1-seger borta mot Sheffield United innebar inte bara att Middlesbrough tog sin sjätte raka viktoria på lika många ligamatcher. Den innebar även att man nu stoltserar som serieledare i The Championship

