Janogys succé – i galna målfesten

Fiorentina och Milan bjöd på en riktig målfest denna lördag.

4–3 blev till slut segersiffrorna för hemmalaget.

Två av deras mål gjordes av Madelen Janogy.

Foto: Alamy

Denna lördag bjöds vi på ett svenskmöte i Serie A.

Madelen Janogys, Lina Hurtigs och Filippa Curmarks Fiorentina (som också tränas av svenske Pablo Piñones-Arce) tog emot Evelyn Ijehs AC Milan och publiken i Florens bjöds på en riktig målfest.

I paus ledde bortalaget med 2–1, men tidigt i den andra halvleken kvitterade Fiorentina genom Madelen Janogy. Ungefär 20 minuter senare återtog dock Milan ledningen och det såg länge ut att bli seger för bortalaget, men Janogy ville annat.

Svensken satte dit 3–3 i den 94:e minuten och tre minuter senare satte Katla Tryggvadóttir dit hemmalagets segermål.

Janogy och Ijeh spelade hela matchen för sina respektive lag, medan Curmark och Hurtig var utanför truppen.