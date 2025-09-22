Johanna Rytting Kaneryd är världens 23:e bästa fotbollsspelare.

I varje fall om man går efter Ballon d’or-rankingen.

Svenskan placerar sig nämligen på 23:e plats där.

Foto: Bildbyrån

Johanna Rytting Kaneryd var som ensam svenska nominerad till Ballon d’or (på damsidan, på herrsidan är Viktor Gyökeres nominerad).

Men någon pris blir det inte för 28-åringen i år.

Placeringarna för årets upplaga av Ballon d’or har börjat släppas och Johanna Rytting Kaneryd placerar sig på plats 23.

Svensken anses alltså ha varit världens 23:e bästa fotbollsspelare.