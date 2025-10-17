Klart: De möter Hammarby och Häcken i Europa-åttondelen

Både Hammarby och BK Häcken har kvalificerat sig för slutspelet i Europa Cup.

Under fredagen lottades samtliga slutspelsmatcher bortsett finalen fram.

Då står det klart att Hammarby ställs mot Ajax och Häcken mot Inter.

Foto: Bildbyrån

Hammarby och BK Häcken gjorde processen kort med SK Brann (5–2 totalt till Bajen) respektive GKS Katowice (7–1 till Häcken) och med de avancemangen är man klara för den första rundan i Europa Cup, det vill säga åttondelsfinal.

Hela turneringen är utformad med dubbelmöten och utslagning och under fredagseftermiddagen, vid 13:00, lottades åttondelsfinalerna, kvartsfinalerna och semifinalerna fram.

BK Häcken gick in i dagens lottning som seedad lag, medan Hammarby var oseedade. Värt att notera var även att de svenska lagen kunde ha lottats mot mot varandra.

Efter att bollarna rullats, dragits och öppnats stod det klart att Häcken lottas mot Inter och Hammarby mot Ajax i åttondelsfinalen.

Skulle Hammarby avancera från sin åttondelsfinal mot Ajax ställs man mot vinnaren i matchen mellan Glasgow City och Sporting. Skulle man ta sig förbi det hindret kommer man att möta Anderlecht, Austria Wien, Sparta Praha eller Young Boys.

Häcken kommer i sin tur att ställas mot Breidablik eller Fortuna. Därefter väntar något av FC Nordsjælland, Mura, PSV eller Eintracht Frankfurt i semifinalen.

