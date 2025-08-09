Prenumerera

Foto: Alamy

Gyökeres gör sitt första mål i Arsenal

  • Author image

    Nilo Ek

    • Webbredaktör

    Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Viktor Gyökeres har gjort sitt första mål för Arsenal.
    Anfallaren slog till mot Athletic Club i en träningsmatch.

    Arsenal ställs mot Athletic Club under lördagen i en träningsmatch. För Viktor Gyökeres blev det två mållösa framträdanden innan han hittade nätet.

    I den 35:e minuten hittade Viktor Gyökeres högst på ett inlägg från Zubimendi och det var svenskens första fullträff i Arsenal-tröjan.

    Matchen slutade 3–0 efter ytterligare mål av Bukayo Saka och Kai Havertz.

    Arsenals Premier League-premiär drar i gång den 17 augusti där Manchester United står för motståndet.

    Video

    Viktor Gyökeres första intervju i Arsenal

