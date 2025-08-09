Gyökeres gör sitt första mål i Arsenal

Viktor Gyökeres har gjort sitt första mål för Arsenal.

Anfallaren slog till mot Athletic Club i en träningsmatch.

Arsenal ställs mot Athletic Club under lördagen i en träningsmatch. För Viktor Gyökeres blev det två mållösa framträdanden innan han hittade nätet.

I den 35:e minuten hittade Viktor Gyökeres högst på ett inlägg från Zubimendi och det var svenskens första fullträff i Arsenal-tröjan.

Matchen slutade 3–0 efter ytterligare mål av Bukayo Saka och Kai Havertz.

Arsenals Premier League-premiär drar i gång den 17 augusti där Manchester United står för motståndet.