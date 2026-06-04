Gustavssons besked: Schröder tillgänglig mot Danmark

Sverige går in i en avgörande VM-kvalmatch mot Danmark.

Inför mötet kommer förbundskapten Tony Gustavsson med ett positivt besked kring stjärnskottet Felicia Schröder.

– Hon är i matchform och tillgänglig, säger han till Expressen.

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Under fredagen ställs Sverige mot Danmark. Då krävs ett starkt resultat för att hålla drömmen om en direktplats till VM 2027 vid liv. Inför den viktiga kvalmatchen kan förbundskapten Tony Gustavsson glädjas åt att hela truppen står till förfogande.

– Det är 100 procents tillgänglighet i truppen, säger Gustavsson till Expressen.

Det har funnits frågetecken kring huruvida Felicia Schröders status är efter den smäll hon ådrog sig i damallsvenskan. Men enligt förbundskaptenen handlar det inte om någon allvarligare skada.

– Det var ett blåslag från en duell så att säga, så hon är i matchform och tillgänglig, och det känns jättebra.

Sverige möter Danmark imorgon, fredag, med start kl. 19.15.