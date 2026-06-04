Klart: Arsenal släpper åtta spelare
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Arsenal fortsätter arbetet med att forma truppen inför nästa säsong.
Under torsdagen meddelade klubben att åtta spelare lämnar när deras kontrakt löper ut.
Arsenal har bekräftat att Sam Chapman, Harrison Dudziak, Seb Ferdinand, Cam’ron Ismail, Will Lannin-Sweet, Josh Nichols, Samuel Onyekachukwu och Alexei Rojas-Fedorushchenko lämnar klubben vid kontraktens utgång.
Av spelarna är Josh Nichols den enda som har representerat A-laget i tävlingssammanhang. Högerbacken spelade hela ligacupmötet med Bolton under hösten 2024.
Övriga spelare har tillhört klubbens akademiverksamhet och spelat för olika ungdomslag.
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