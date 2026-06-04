Klart: Arsenal släpper åtta spelare

Arsenal fortsätter arbetet med att forma truppen inför nästa säsong.

Under torsdagen meddelade klubben att åtta spelare lämnar när deras kontrakt löper ut.

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Arsenal har bekräftat att Sam Chapman, Harrison Dudziak, Seb Ferdinand, Cam’ron Ismail, Will Lannin-Sweet, Josh Nichols, Samuel Onyekachukwu och Alexei Rojas-Fedorushchenko lämnar klubben vid kontraktens utgång.

Av spelarna är Josh Nichols den enda som har representerat A-laget i tävlingssammanhang. Högerbacken spelade hela ligacupmötet med Bolton under hösten 2024.

Övriga spelare har tillhört klubbens akademiverksamhet och spelat för olika ungdomslag.