Uppgifter: El Mala tackar nej till Brentford

Brentford var berett att betala stort för Said El Mala.

Men den tyske talangen ska själv ha satt stopp för en övergång, enligt Sky Sports.

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Said El Mala ser inte ut att flytta till Brentford i sommar.

Enligt Sky Sports har Premier League-klubben lagt ett bud på 50 miljoner euro, motsvarande cirka 540 miljoner kronor, för den 19-årige yttern. Köln uppges ha varit villigt att acceptera erbjudandet.

El Mala ska dock ha meddelat Brentford att han inte är intresserad av en flytt till Londonklubben, vilket har stoppat affären.

Yttern stod för 13 mål och fem assist i Bundesliga den gångna säsongen. Han har kontrakt med Köln till sommaren 2030.