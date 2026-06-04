Taha Ali tystade tvivlarna: ”Bara åsikter”

SOLNA. Roony Bardghji i FC Barcelona ratades en VM-plats.

Taha Ali i Malmö FF tog platsen i stället.

Graham Potters val har blivit en stor snackis, ett val som också kritiserats.

Men med sitt superinhopp mot Grekland inför avresa till Nordamerika tystade Ali tvivlarna rejält – som om han nu brydde sig.

– Jag lägger ingen energi på sådant. Det är bara åsikter. Jag gör bara min grej, säger dribblern till FotbollDirekt.

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Han har snabbt blivit en Graham Potter-favorit.

Aldrig med under Jon Dahl Tomasson, alltid med under efterträdaren.

För i Potters första landslagsuttagning tog han med Malmö FF:s Taha Ali – men då i novembersamlingen tvingades en knäckt Ali tacka nej på grund av skada.

Det hindrade dock inte Potter från att återigen ta ut Ali inför playoffet i mars – och likaså i sin VM-uttagning i mitten av maj.

Potters VM-uttagning blev dock en snackis och valet att utelämna FC Barcelonas Roony Bardghji för MFF:s Taha Ali blev kritiserat.

Men nu i genrepet mot Grekland, två dagar före avresan till Nordamerika, var Ali andra halvlekens stora behållning.

Från det att han byttes in efter dryga timmen spelad var det Ali-show rakt av. Han låg per omgående bakom 2-1-målet med en egen soloräd innan han serverade Gustaf Nilsson.

Därefter fortsatte Ali att ha rejält övertag på sin vänsterkant.

När FD nämner att han nu tystade tvivlarna som hellre vill ha med Bardghji skrattar 27-åringen bara.

– Jag lägger ingen energi på sådant. Det är bara åsikter. Jag är bara här och gör min grej. Jag är ödmjuk, jobbar hårt, vill visa tränaren att jag är att räkna med. Sådana här inhopp hjälper mig. Det är bara kul.

Ali är från Stockholm och sin riktiga landslagsdebut hade han stort stöd på läktarplats.

– Jag hade jättemycket familj och vänner här. Det kändes som de var på varje sektion. Det var massa kärlek.

Märkte du själv att ditt namn i samband med era nio byten fick högst jubel från publiken?

– Nej, jag tänkte bara på att hoppa in. Men jag vet vilka som var här i dag. Det var en stor dag för mig att göra debut. Det var wow.