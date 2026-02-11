JUST NU: Häcken med jättekross i Europa Cup

BK Häcken vann överlägset i Europa Cup-kvarten.

Regerande mästarna körde över Breidablik med 7–0.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken tog emot isländska Breidablik i det första kvartsfinalmötet i Europa Cup. De regerande svenska mästarna stod för en rejäl uppvisning hemma på Hisingen.

Redan efter 35 minuters spel hade Häcken tagit en 4–0-ledning efter mål av Helena Sampaio, Monica Jusu Bah och Felicia Schröder. Fem minuter senare utökade Häcken till 5–0.

I den andra halvleken fortsatte hemmalaget på samma spår. 6–0 genom Paulina Nyström och Sampaio fick bli tvåmålsskytt. Slutresultatet skrevs till 7–0 till Häcken som har en rejäl fördel inför returen om en vecka.

Startelvor:

BK Häcken: Birkisdóttir – Tindell, Östlund, Luik, Selerud – Sampaio, Sanvig – Pálmadóttir, Nyström, Bah – Schröder

Breidablik: Guðbjartsdóttir – Gísladóttir, Karlsdottír, Árnadottir, Vidarsdottír – Halldórsdottír, Tómasdottír, Sigurðardóttir, Albertsdóttir – Kristjánsdóttir, Kristinsdóttir