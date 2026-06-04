Efter oroliga bilderna: ”Hann tänka allt möjligt”

SOLNA. Elliot Stroud fick i mitten av maj sitt livs besked när han blev uttagen i VM-truppen.

Kort senare skadade han sig i allsvenskan och därefter har det varit en kamp att hinna tillbaka.

Men i genrepet mot Grekland under torsdagen fick han äntligen landslagsdebutera.

– Jag hann tänka allt möjligt, säger Stroud till FotbollDirekt om skadan som inte längre hindrar honom från VM-spel.

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Ni vet vad som hände Gustav Lundgren. En av hjältarna i playoffet mot Polen, men veckan senare slet han av hälsenan på uppvämningen inför allsvenska premiären mot Djurgården och säsongen var därmed över.

Inget VM för Lundgren och i stället var Elliot Stroud ett av de allsvenska bidragen till VM, något som stod klart i mitten av maj när Graham Potter presenterade sin VM-trupp.

Men så kort senare skadade sig Stroud i allsvenskan för sitt Mjällby och det var helt klart oroande bilder inför landslagssamlingen.

Det visade sig dock inte så allvarligt och efter att ha stått över träningsmatchen mot Norge i måndags gjorde yttern comeback efter skadan genom att hoppa in mot Grekland efter 63 minuters spel.

Det extra speciella? Det här var Oddevoldsonens landslagsdebut.

– Speciellt och otroligt roligt att representera landslaget, det är det största man kan göra inom fotbollen. Otroligt stort och ärofyllt, säger Stroud till FotbollDirekt.

Var du orolig att det inte skulle bli något VM för dig med tanke på skadan?

– Klart att jag hann tänka allt möjligt… men det handlar om att gnugga och jobba hårt. Det är det som tagit mig hit. Som tur var visade det sig inte var något större och det är heller inget som hindrat mig allt för mycket, säger Stroud som nu är helt återställd.

– Nu känns det bra, så det är skönt.

Taha Ali tog Strouds drömroll: ”Bara ge honom bollen, han är otrolig”

Stroud hoppade in som högerytter, fel sida egentligen och en kant han vanligtvis inte spelar på.

– Klart att jag mer är bekväm till vänster eftersom det är där jag mest håller till, men bra spelare måste kunna anpassa sig. Jag känner att det finns mer att ge på högerkanten, men jag är bara glad att jag fått chansen att göra debut.

Den som hoppade in till vänster och som därmed ”snuvade” Stroud på favoritpositionen var Taha Ali – som helt stal showen i matchen med sina dribblingsräder som bland annat ledde fram till 2-1-målet.

– Jag känner ju Taha, jag har mött honom många gånger och vet att det bara är att ge honom bollen, ge honom yta. Då löser han det, säger Stroud och fortsätter:

– Jag vet hur jobbig han är när han är på fel sida om en… det är en otrolig spelare men framförallt en otrolig person.