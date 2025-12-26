Hellbergs Middlesbrough lyckades inte brotta ner Blackburn

Kim Hellberg har vunnit fyra matcher med Middlesbrough och förlorat en.

Nu har han även spelat oavgjort.

Detta i fredagens match mot Axel Henrikssons Blackburn Rovers.

Foto: Alamy

Efter Kim Hellbergs flytt till Middlesbrough inledde den före detta Hammarby-tränaren med fyra raka segrar.

Under den gångna helgen kom dock hans första förlust, när Bristol City vann med två mål mot noll.

Idag hade ”Boro” chans att ta sin femte seger under Hellberg och Selini – då man tog emot den tidigare Gais-spelaren Axel Henrikssons Blackburn Rovers.

Då skulle en jämn tillställning sluta oavgjort och mållös.

Krysset är alltså Middlesbroughs första sedan svensken tog över och innebär att man tappar två poäng till serieledande Coventry.

Axel Henriksson byttes ut på tilläggstid för sitt Blackburn som ligger på en 19:e-plats i Championship.