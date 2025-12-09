Hellbergs succé fortsätter – tar tredje raka segern

Kim Hellbergs start i Middlesbrough fortsätter att vara exceptionell.

Under tisdagskvällen gästade man Charlton på bortaplan.

Då tog man sin tredje raka seger under den förre Bajen-tränaren.

Foto: Alamy

Det var i slutet av november som Kim Hellberg lämnade Hammarby för Championship-klubben Middlesbrough. Då fick den före detta ”Bajen”- och Värnamo-tränaren en drömstart när ”Boro” vände och vann mot Derby i hans första match.

En knapp vecka senare var det dags för ny match när Middlesbrough gästade Hull City. Då stod man för en rejäl överkörning och ledde matchen med 4-0 efter den första halvleken, vilket ledde till seger med tre mål efter fulltid.

Under tisdagen hade Kim Hellberg och David Selini rest till Charlton för att gästa bottenlaget. Då skulle Middlesbrough ta sin tredje raka seger i Championship efter att Riley McGree och Morgan Whittaker gjort varsitt mål i den första halvleken.

I den andra halvleken gick Charlton vinnande då man reducerade till 2-1 i den 81:a minuten, genom ett självmål från inbytte George Edmundson.

Middlesbrough skulle dock hålla undan vilket innebär att man tog sin tredje raka seger under Hellberg. Resultatet innebär även att ”Boro” fortsatt är tvåa i The Championship.