JUST NU: Holmberg från start mot Aston Villa

Aston Villa tar emot Arsenal i omgång 20 av Womens Super Leauge.

Då får Smilla Holmberg förtroende från start.

Avspark 13:00.

Manchester City har redan vunnit Womens Super Leauge men det är en kamp om tredjeplatsen mellan Arsenal och Manchester United där Londonlaget har en tvåmålsfördel men två matcher mindre spelade.

Under lördagen möts Aston Villa och Arsenal i omgång 20 av WSL. Då får Smilla Holmberg förtroende från start medan Stina Blackstenius får starta på bänken.

Kyra Cooney-Cross missar matchen och resten av säsongen på grund av personliga skäl, efter att hennes mamma drabbats av allvarlig cancer. Även Aston Villa saknar Missy Kearns som tidiagre gått ut och berättat om hennes missfall hon drabbades av nyligen.

Startelvor:

Aston Villa: D’Angelo – Maritz, Taylor, Sedlandes, Maltby – Jean-François, Kendall, Salmon – Hijkata, Daily, Hanson.

Arsenal: Borbe – Fox, Wubben-Moy, Cordina, Hinds – Mariona, Little, Maanum – Holmberg, Smith, Russo.

