Kapocs historisk – sedan gick det utför för Liverpool

Women’s Super League har inletts denna helg.

För Cornelia Kapocs och Liverpool började det bra.

Men totalt sett blev det ingen rolig premiär, då Everton vann med hela 4–1 på Anfield.

Women’s Super League startade i fredags och denna söndag avslutas den första omgången.

Direkt i premiären så har vi bjudits på ett Liverpool-derby då Liverpool tog emot Everton på Anfield och det var hemmalaget som kopplade grepp om rivalmötet.

I den 11:e minuten tog Liverpool ledningen, det genom Cornelia Kapocs.

Svensken bröt in från vänster och dunkade in 1–0 till hemmalaget via ribbans underkant.

Svenskans blev historisk med sitt mål, detta då det var det första för Liverpools damlag i ett derby mot Everton på Anfield i ligan.

Där tog dock det roliga slut för Liverpool.

Redan innan paus hade Everton vänt genom mål från Ornella Vignola och Katja Snoeijs:

Vignola var dock inte klart där.

I den andra halvleken satte hon dit två snabba och fastställde med det slutresultatet till 4–1 till Everton.

Ytterligare värt att notera var att Beata Olsson fick debutera för Liverpool, hon kom in i den 64:e minuten då Kapocs blev utbytt.