Pulisic stor hjälte för Milan mot Napoli

Christian Pulisic slog till med både mål och assist.

Sedan drog Estupiñán på sig ett rött kort – och Kevin De Bruyne reducerade.

I slutändan skulle dock Milan hålla undan mot Napoli – och ta tre poäng.

Foto: Alamy

AC Milan inledde Serie A-säsongen på sämsta tänkbara vis, då man tog emot nykomlingen Cremonese och förlorade.

Sedan dess hade dock Milano-laget vunnit tre raka matcher inför söndagens stormöte mot Napoli – som gått rent under de fyra första omgångarna.

Matchen på San Siro skulle bli en händelserik sådan och inleddes med ett mål i den tredje minuten. Detta då Christian Pulisic spelade fram Alexis Saelemaekers som bröt dödläget i matchen.

Med en dryg halvtimme spelad skulle amerikanen Pulisic själv göra mål, assisterad av Youssouf Fofana. Detta med ett 2-0-mål som stod sig fram till paus.

I den andra halvleken skulle Milans Pervis Estupiñán dra på sig ett direkt rött kort – och tre minuter senare reducerade Kevin De Bruyne från straffpunkten.

Trots en man mindre skulle ”Rossoneri” hålla undan och besegra fjolårets mästare från Neapel. Det innebär även att de nu leder Serie A, på målskillnad över Napoli.



