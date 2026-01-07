Klart: Ex-allsvenske anfallaren ny sportchef i Rosenborg

Mikael Dorsin har lämnat Rosenborgs FK.

Nu står det klart att han ersätts av en ex-allsvensk anfallare.

Alfred Finnbogason har presenterats som ny sportchef i den norska storklubben.

Foto: Bildbyrån

I slutet av förra säsongen meddelade Rosenborgs BK att Mikael Dorsin gjorde sin sista säsong som sportchef i klubben.

Redan i samband med detta så meddelade man att jakten på en ersättare inletts och den har man nu gått i mål med, återigen är det ett namn som är bekant för den svenska publik som tar plats som sportchef i klubben.

Det blir dock inte Martin Ericsson, som uppgetts vara högaktuell för tjänsten.

Rosenborgs BK meddelar nämligen att den ex-allsvenske anfallaren, Alfred Finnbogason, är klar som ny sportchef i klubben.

– Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an jobbet som sportchef i Rosenborg. Klubben har ett fantastiskt namn inom europeisk fotboll och är känd för sin offensiva holländskinspirerade fotbollsstil. Det var en del av det som tilltalade mig när jag blev tillfrågad om att vara kandidat till jobbet. Genom anställningsprocessen har jag fått ett gott intryck av klubben och hur vi tillsammans ska bygga Rosenborg tillbaka till toppen av norsk och internationell fotboll. Jag ser fram emot att arbeta hårt framöver, så att Alfred Johansson och laget får de bästa ramförutsättningarna för att kunna prestera under 2026, säger han via klubbens hemsida.

Finnbogason representerade Helsingborgs IF under våren 2012 och var bland annat med och vann svenska supercupen med Skåneklubben.