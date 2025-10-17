De kan Bajen och Häcken ställas mot i åttondelsfinal
Hammarby och BK Häcken är klara för Europa Cup.
Denna fredagseftermiddag är det klart för lottning av åttondelsfinalerna.
Inför det så är det redan klart vilka våra svenska representanter kan få möta.
Hammarby och BK Häcken gjorde processen kort med SK Brann (5–2 totalt till Bajen) respektive GKS Katowice (7–1 till Häcken) och med avancemangen är man klara för första rundan i Europa Cup, det vill säga åttondelsfinal.
Hela turneringen är utformad som sådan att det är dubbelmöten och utslagning som gäller och denna fredagseftermiddag, vid 13:00, är det dags för åttondelsfinalerna att lottas.
Inför denna lottning står det nu klart vilka våra svenska representanter kan få ställas mot.
Hammarbys möjliga motstånd:
BK Häcken
AFC Ajax
AC Sparta Prag
Eintracht Frankfurt
ŽNK Mura
RSC Anderlecht
Glasgow City FC
Fortuna Hjørring
BK Häckens möjliga motstånd:
Breidablik
Hammarby IF
Inter
Sporting Lissabon
PSV Eindhoven
FK Austria Wien
FC Nordsjælland
BSC Young Boys
BK Häcken går in i dagens lottning som seedad, medan Hammarby går in som oseedade. Som ni ser kan även de svenska representanterna ställas mot varandra, detta då inget hindrar lag från samma land att ställas mot varandra i åttondelsfinalerna.
Matchdatumen för åttondelsfinalerna är 11-12 och 19-20 november.
