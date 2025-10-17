De kan Bajen och Häcken ställas mot i åttondelsfinal

Hammarby och BK Häcken är klara för Europa Cup.

Denna fredagseftermiddag är det klart för lottning av åttondelsfinalerna.

Inför det så är det redan klart vilka våra svenska representanter kan få möta.

Foto: Bildbyrån

Hammarby och BK Häcken gjorde processen kort med SK Brann (5–2 totalt till Bajen) respektive GKS Katowice (7–1 till Häcken) och med avancemangen är man klara för första rundan i Europa Cup, det vill säga åttondelsfinal.

Hela turneringen är utformad som sådan att det är dubbelmöten och utslagning som gäller och denna fredagseftermiddag, vid 13:00, är det dags för åttondelsfinalerna att lottas.

Inför denna lottning står det nu klart vilka våra svenska representanter kan få ställas mot.

Hammarbys möjliga motstånd:

BK Häcken

AFC Ajax

AC Sparta Prag

Eintracht Frankfurt

ŽNK Mura

RSC Anderlecht

Glasgow City FC

Fortuna Hjørring

BK Häckens möjliga motstånd:

Breidablik

Hammarby IF

Inter

Sporting Lissabon

PSV Eindhoven

FK Austria Wien

FC Nordsjælland

BSC Young Boys

BK Häcken går in i dagens lottning som seedad, medan Hammarby går in som oseedade. Som ni ser kan även de svenska representanterna ställas mot varandra, detta då inget hindrar lag från samma land att ställas mot varandra i åttondelsfinalerna.

Matchdatumen för åttondelsfinalerna är 11-12 och 19-20 november.