Klart: Manchester United missar Champions League

I dag vann Arsenal borta mot Aston Villa.

Det var dåliga nyheter för Manchester United.

Detta då det stod klart att man missar spel i Champions League.

Foto: Alamy

I går spelade Manchester United sin näst sista match i Women’s Super League för säsongen 2025/26.

Då slutade matchen mot Brighton med delad pott efter att lagen gjort varsitt mål, vilket inte var särskilt positivt för ”The Red Devils”.

Det beror på att Arsenal, som skulle spela sin 20:e match under söndagen, skulle peta ner United från tredjeplatsen – som innebär spel i Champions League.

Nu står det också helt klart att chansen till CL-spel nästa säsong är borta för Ellen Wangerheim, Anna Sandberg, Hanna Lundkvist, Julia Zigiotti Olme och Fridolina Rolfös lag. Detta efter att Arsenal besegrat Aston Villa med 3-0 borta under söndagen.

Manchester City säkrade ligatiteln i WSL tidigare i veckan.