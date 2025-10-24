Krisklubben ansöker om rekonstruktion – svensk påverkas

Engelska Sheffield Wednesday är i ekonomisk kris.

Nu ansöker Championship-klubben om rekonstruktion, enligt brittisk media.

Foto: Alamy

Sheffield Wednesday är jumbo i The Championship, den engelska andraligan, efter elva matcher och har samtidigt stora ekonomiska problem. Klubben är enligt brittisk press skyldig att betala en miljoner pund (motsvarande omkring 12 miljoner kronor) i obetalda skatter och har inte klarat av att betala ut löner till spelare.

Nu ansöker klubben om rekonstruktion. Det framgår av ett dokument till domstol enligt flera brittiska medier.

Enligt The Sun kan rekonstruktionen bland annat innebära att Sheffield Wednesday kan få ett poängavdrag på hela 12 poäng, vilket skulle innebära en poängskörd på minus sex.

I klubben spelar svenske Svante Ingelsson.