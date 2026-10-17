Laporta om Real Madrid: ”Vill förstöra allt”

Joan Laporta går till hård attack mot Real Madrid mitt i bråket med Javier Tebas.

Barcelonas president ställer sig helt bakom La Liga-presidenten.

– Det verkar som att de vill förstöra allt, säger Laporta.

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Konflikten mellan Real Madrid och La Liga-presidenten Javier Tebas fortsätter, och nu ger sig även Barcelonas president Joan Laporta in i debatten.

– Jag vill betona att vi har turen att ha Javier Tebas som president för La Liga. Han har det omdöme som behövs för att stå emot de attacker som Real Madrid riktar mot La Liga. Det verkar som att de vill förstöra allt. De vill förstöra La Liga och domarkommittén, säger Laporta enligt Mundo Deportivo.

– De här attackerna är ovärdiga en klubb som är medlem i La Liga.

Det senaste bråket började när Tebas jämförde Real Madrids kommunikationsmetoder med nazisten Joseph Goebbels propaganda. Real Madrid svarade med att kräva hans avgång. Tebas slog då tillbaka och anklagade klubbens ledning för att vilja ”förstöra den nationella tävlingen”, och det budskapet upprepar Laporta nu.

Foto: Bildbyrån

I grunden handlar konflikten om Negreira-fallet, alltså Barcelonas betalningar till den spanska domarkommitténs tidigare vice ordförande.

För Barcelona väntar nu en tuff vecka med Real Betis under lördagkväll, Paris Saint-Germain borta i Champions League och El Clásico mot Real Madrid på hemmaplan.

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