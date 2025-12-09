Laudrup hyllar Bardghji: ”Förvånad men glad för hans skull”

Roony Bardghji gjorde sitt första mål för FC Barcelona under helgen.

Det får i sin den förre Barcelona-spelaren Michael Laudrup att hylla svensken.

– Det var en fantastisk match mot Real Betis, säger han enligt Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Roony Bardghji fick förtroende från start i Barcelonas match mot Real Betis under lördagen. Det skulle visa sig vara ett klokt val av tränare Hansi Flick.

Detta då han, inom loppet av en halvtimme, stod för en ”hockeyassist”, assist och mål – vilket ledde till stora hyllningar efter matchen.

Nu har även den före detta Barcelona och Real Madrid-spelaren Michael Laudrup lyft på hatten för den före detta FC Köpenhamn-svensken.

– Han är en ung spelare som kommer in och tränar med mer talangfulla spelare än honom själv. Helt plötsligt får han en halv match, en hel match och en till, så jag är förvånad, men glad för hans skull. Jag såg också matchen i helgen. Det var en fantastisk match mot Real Betis, som ligger på den högra halvan av tabellen, säger Laudrup enligt Tipsbladet.

20-årige Bardghji har gjort totalt tio framträdanden för FC Barcelona.



