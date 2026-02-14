Madelen Janogy hjälte mot Milan

Madelen Janogy blev hjälte när Fiorentina mötte Milan.

Svenskan gjorde matchens enda mål.

Foto: Alamy

Madelen Janogy blev matchhjälte när Fiorentina tog emot Milan under lördagen.

Svensken gjorde matchens enda mål i den 18:e minuten. I slutet på matchen blev inbytte Agnese Bonfantini utvisad efter att ha fått sitt andra gula kort i matchen. Vilket innebär att italienskan missar nästa veckas match mot Sassuolo.

De tre poängen innebar att Fiorentina gick om Milan i tabellen och gick därmed upp på en sjätteplats.

I matchen startade svenskorna Madelen Janogy och Filippa Curmark för Fiorentina, där finns även den svenske tränaren Pablo Pinones Arce.