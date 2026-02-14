Prenumerera

Foto: Alamy

Madelen Janogy hjälte mot Milan

Madelen Janogy blev hjälte när Fiorentina mötte Milan.
Svenskan gjorde matchens enda mål.

Madelen Janogy blev matchhjälte när Fiorentina tog emot Milan under lördagen.

Svensken gjorde matchens enda mål i den 18:e minuten. I slutet på matchen blev inbytte Agnese Bonfantini utvisad efter att ha fått sitt andra gula kort i matchen. Vilket innebär att italienskan missar nästa veckas match mot Sassuolo.

De tre poängen innebar att Fiorentina gick om Milan i tabellen och gick därmed upp på en sjätteplats.

I matchen startade svenskorna Madelen Janogy och Filippa Curmark för Fiorentina, där finns även den svenske tränaren Pablo Pinones Arce.

