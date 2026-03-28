Manchester City vann derbyt – tufft för svenskorna

Manchester United tog emot Manchester City i Women’s Super League.

Derbyt slutade 3–0 till City.

Manchester United och Manchester City gjorde upp i ett derby i Women’s Super League under lördagen. City som toppar tabellen ville utöka gapet till tvåan United – och så blev det.

I United fanns svenskan Hanna Lundkvist med från start medan Fridolina Rolfö inledde på bänken.

City tog en tidig ledning och efter knappt 20 spelade minuter stod det 2–0 till de himmelsblå.

I början av den andra halvleken utökade City till 3–0 vilket blev slutresultatet. Rolfö byttes in i den 53 minuten.

Manchester City, som leds av svenske Andrée Jeglertz, toppar WSL-tabellen med 11 poäng ner till United.