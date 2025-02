Mathys Tel debuterade för Spurs mot Liverpool

Under torsdagen ställdes Liverpool mot Tottenham i semifinalreturen i ligacupen.

På tilläggstid i den första halvleken tvingades Richarlison att utgå.

Ersattes gjorde han då av nyförvärvet från Bayern München – Mathys Tel.

Under torsdagskvällen ställdes Liverpool mot Tottenham i ligacupens andra semifinalretur.



Efter att Liverpool-supportrarna sjungit klart den famösa inmarschlåten You’ll Never Walk Alone var det dags för cup-semins ”andra halvlek” att dra igång.



Den första halvleken dominerades stort av hemmalaget som till slut tog ledningen i den 34:e minuten. Detta efter att Cody Gakpo befunnit sig på rätt plats vid rätt tillfälle och dundrat in Mohamed Salahs inlägg.



Strax innan paus tvingades brassen Richarlison till ett tidigt byte på grund av en känning.



I hans ställe sprang Mathys Tel, 19, in. Således gjorde fransmannen debut för sitt Spurs som han anslöt till för tre dagar sedan.

Video Lucas Bergvall gör sitt första mål i Tottenham mot Liverpool