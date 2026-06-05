Officiellt: Elfsborg säljer anfallare till Hansa Rostock

Emil Holten har gjort sitt i Borås och Elfsborg.

Under fredagen står det klart att tyska Hansa Rostock köper loss anfallaren.

– Jag är väldigt tacksam för och glad över min tid i en fantastisk fotbollsklubb, säger dansken i ett uttalande.

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Det var inför säsongen 2024 som Elfsborg värvade den danska spjutspetsen Emil Holten, 29, från danska Esbjerg.

Därefter har den 195 centimeter långa anfallaren lånats ut till norska Fredrikstad samt tyska Hansa Rostock.

Efter tiden i den tyska tredjeligaklubben står det i dag klart att de väljer att köpa loss Holten från Elfsborg.

– Efter låneperioden har vi haft en bra diskussion både med Emil och med Hansa Rostock och nu har vi nått en överenskommelse vi är nöjda med, säger klubbchef Stefan Andreason i ett uttalande på klubbens hemsida.

Emil Holten spelade 17 matcher för Elfsborg.

– Jag har träffat många fantastiska människor och fått uppleva några av de största ögonblicken i min fotbollskarriär. Jag är väldigt tacksam för och glad över min tid i en fantastisk fotbollsklubb, säger dansken.