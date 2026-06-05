Belgien i VM 2026 – Allt du behöver veta

Belgien i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Belgien kliver in i VM 2026 mitt i en fascinerande ombyggnation. Efter år av dominans har nationen nu genomfört en lyckad generationsväxling. De vann sin kvalgrupp obesegrade och rankas just nu som nionde lag i världen.

Den åldrande gyllene generationen har äntligen ersatts av en snabbare identitet. I denna text analyserar vi den taktiska inriktningen under Rudi Garcia. Du får veta mer om Kevin De Bruyne och hans centrala roll i spelsystemet.

Dessutom utvärderar vi spelargruppens faktiska kapacitet och turneringspotential. Förväntningarna är annorlunda jämfört med landslagets tidigare guldålder. Nu bygger framgången på taktisk flexibilitet snarare än ren stjärnglans.

Snabbfakta

Förbundskapten Rudi Garcia Smeknamn De Rode Duivels FIFA-ranking 9 Bästa VM-resultat Tredjeplats (2018) Antal VM-framträdanden 14

Belgien i tidigare VM

Det senaste mästerskapet slutade i ett enormt misslyckande för Belgien. Nationen slogs ut redan i gruppspelet 2022 efter en oinspirerad offensiv. Den taktiska stelheten blev slutet för flera tongivande spelare.

Historiskt sett har nationen presterat starkt på den stora scenen. Bronsmedaljen 2018 är landslagets absolut främsta merit hittills. Då imponerade de med sylvassa omställningar och en dynamisk anfallsfotboll.

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Dagens upplaga förväntas återgå till en liknande offensiv identitet. Förväntningarna hemifrån är dock betydligt lägre denna gång. Till skillnad från tidigare turneringar ses de inte längre som en huvudfavorit.

År Resultat Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål 1986 Fjärdeplats 7 2 2 3 12 15 1990 Åttondelsfinal 4 2 0 2 6 4 1994 Åttondelsfinal 4 2 0 2 4 4 1998 Gruppspel 3 0 3 0 3 3 2002 Åttondelsfinal 4 1 2 1 6 7 2006 Ej kvalificerade – – – – – – 2010 Ej kvalificerade – – – – – – 2014 Kvartsfinal 5 4 0 1 6 3 2018 Tredjeplats 7 6 0 1 16 6 2022 Gruppspel 3 1 1 1 1 2

Belgiens väg till VM 2026

Kvalspelet markerade en tydlig taktisk utveckling för Belgien. Truppen vann sin grupp i överlägsen stil med 18 inspelade poäng. Övergången från den gamla stommen till en ny generation blev oerhört framgångsrik.

Offensiven var sylvass och producerade hela 29 mål på åtta matcher. Truppens evolution syntes när yngre förmågor integrerades bredvid rutinerade pjäser. Viss defensiv instabilitet märktes i oavgjorda matcher mot Nordmakedonien och Wales.

Spelargruppen hittade dock snabbt rätt balans i spelet. Den spelmässiga stabiliteten ger en stark grund inför sommarens slutspel.

Belgiens förbundskapten: Rudi Garcia

Rudi Garcia tog över ansvaret för Belgien i januari 2025. Han ersatte Domenico Tedesco och fick uppdraget att ena omklädningsrummet. Fransmannen har en gedigen karriär i klubbar som Lille, Roma, Lyon och Napoli.

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Hans största merit är den historiska dubbeln med Lille 2011. Garcia förespråkar en offensiv fotboll som bygger på snabba passningskombinationer. Hans ledarstil beskrivs som pragmatisk men väldigt tydlig.

Denna struktur påminner starkt om den skandinaviska tränarskolan. Trots över 900 matcher vid sidlinjen är detta hans första internationella mästerskap.

Så spelar Belgien: Taktisk analys

Under Rudi Garcia har Belgien implementerat en flexibel 4-2-3-1-formation. Det taktiska fokuset ligger på hög press över hela planen. Den defensiva linjen står högt för att snabbt återerövra bollen.

I uppbyggnadsspelet dominerar nationen ofta bollinnehavet totalt. Ett snitt på 61,6 procent i kvalet bevisar denna dominans. Passningsspelet är metodiskt fram tills bollen når den offensiva tredjedelen.

Väl där ställer truppen om blixtsnabbt med direkta djupledslöpningar. Övergångsspelet är formationens absolut starkaste vapen. Samtidigt finns uppenbara svagheter i de defensiva omställningarna.

Förväntad startelva

Belgien: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Zeno Debast, Arthur Theate, Maxim De Cuyper, Amadou Onana, Youri Tielemans, Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Romelu Lukaku.

Startelvan kombinerar enorm rutin med blixtsnabb offensiv kraft. Backlinjen är relativt ung och oprövad på högsta nivån. Offensiven styrs helt av spelaren i den centrala offensiva rollen. Yttrarna står ständigt för det viktiga djupledshotet.

Nyckelspelaren: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne är den obestridda motorn i detta landslag. Med 117 landskamper är han bryggan till den nya generationen. Till vardags spelar han i Napoli, där han nyligen varit skadad.

Rent taktiskt är han helt avgörande för den offensiva strukturen. Hans förmåga att hitta passningsvägar gör varje anfallare extremt farlig. Han vann även den interna skytteligan i kvalet med sex mål.

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Om han skadas förlorar Belgien sin kreativa centralpunkt. Utan honom tvingas nationen förlita sig uteslutande på kantspelet.

Framtidslöftet: Jérémy Doku

Jérémy Doku har etablerat sig som landslagets mest spännande spelare. Yttern har tagit enorma kliv i Manchester City. Han har nu överfört den fina formen till den internationella scenen.

I kvalspelet bidrog han med fem mål framåt. Hans explosivitet en-mot-en är helt unik i den nuvarande spelartruppen. Taktiskt sett fungerar han som verktyget för att bryta ner låga försvar.

Utan honom tappar anfallsspelet sin oförutsägbarhet. Hans spelstil drar på sig dubbla markeringar, vilket skapar ytor centralt.

Belgiens trupp

Målvakter Klubb Position Thibaut Courtois Real Madrid Målvakt Senne Lammens Manchester United Målvakt Mike Penders Strasbourg Målvakt

Försvarare Klubb Position Zeno Debast Sporting CP Försvarare Arthur Theate Frankfurt Försvarare Brandon Mechele Club Brugge Försvarare Maxim De Cuyper Brighton Försvarare Thomas Meunier Lille Försvarare Timothy Castagne Fulham Försvarare Koni De Winter AC Milan Försvarare Joaquin Seys Club Brugge Försvarare Nathan Ngoy Lille Försvarare

Mittfältare Klubb Position Hans Vanaken Club Brugge Mittfältare Axel Witsel Girona Mittfältare Kevin De Bruyne Napoli Mittfältare Youri Tielemans Aston Villa Mittfältare Nicolas Raskin Rangers Mittfältare Amadou Onana Aston Villa Mittfältare

Anfallare Klubb Position Charles De Ketelaere Atalanta Anfallare Alexis Saelemaekers AC Milan Anfallare Dodi Lukébakio Benfica Anfallare Jérémy Doku Manchester City Anfallare Diego Moreira Strasbourg Anfallare Matias Fernandez-Pardo Lille Anfallare Leandro Trossard Arsenal Anfallare Romelu Lukaku Napoli Anfallare

Belgien: Allt du behöver veta

Belgien går in i turneringen med extrem spets och sårbarhet. Offensivt tillhör nationen fortfarande den absoluta världseliten. En anfallstrio från europeiska toppklubbar skrämmer de flesta motståndare.

Kvalspelet visade upp en enorm eldkraft men också underliggande problem. Truppen släppte in sju mål och tillät 5,1 förväntade insläppta mål. Den defensiva stabiliteten är tränarstabens absolut största frågetecken.

Mittbacksparet är talangfullt men saknar rutin från stora matcher. Mot svagare nationer bör bollinnehavet räcka för total kontroll. Belgien förväntas avancera smärtfritt från sin inledande grupp.

När motståndet trappas upp blir bristerna bakåt mer problematiska. Jämfört med huvudfavoriterna saknar truppen en heltäckande defensiv struktur. Nationer med kompakta försvarsblock kan utnyttja ytorna bakom backlinjen.

Belgiens spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Belgien

Turneringsfas Sannolikhet Vinnare 2.1% Final 5.5% Semifinal 13.8% Kvartsfinal 33.3% Åttondelsfinal 61.9% Sextondelsfinal 96.5%

Gruppspel Sannolikhet Gruppvinnare 69.8% Avancemang 96.5% Utslagna 3.5%

De prediktiva modellerna ger en tydlig bild av förväntningarna. Enligt simuleringarna har Belgien nästan 70 procents chans att vinna gruppen. Modellen bygger på datapunkter där målproduktion och resultat vägs in.

Chansen att nå en kvartsfinal bedöms till drygt 33 procent. Detta korrelerar väl med den nuvarande niondeplatsen på världsrankingen. Jämfört med turneringen 2018 är sannolikheten för final betydligt lägre.

Spelargruppens offensiva styrka speglas tydligt i simuleringarnas siffror. Svagare defensiva parametrar drar dock ner den totala chansen.

Summering

Sommarens slutspel markerar ett avgörande vägskäl för Belgien. Den offensiva högstanivån räcker för att störa vilken motståndare som helst. Försvarsspelet förblir dock det stora orosmolnet inför matcherna.

Kapaciteten finns bevisligen för att nå en kvartsfinal. Kampanjen kommer att definieras av de defensiva omställningarna mot toppnationer. Det blir fascinerande att se om den fartfyllda identiteten räcker hela vägen.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.