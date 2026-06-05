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Rijeka, Croatia. 2 juni 2026. Alexis Saelemaekers, Thibaut Courtois, Nicolas Raskin, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Nathan Ngoy, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Youri Tielemans och Arthur Theate under den internationella träningslandskampen mellan Croatia och Belgium på Stadion HNK Rijeka den 2 juni 2026 i Rijeka, Kroatien. Foto: Nel Pavletić/PIXSELL. Källa: Pixsell/Alamy Live News.
Foto: Alamy

Belgien i VM 2026 – Allt du behöver veta

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Redaktionen
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Senaste nytt om VM 2026

Belgien i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Belgien kliver in i VM 2026 mitt i en fascinerande ombyggnation. Efter år av dominans har nationen nu genomfört en lyckad generationsväxling. De vann sin kvalgrupp obesegrade och rankas just nu som nionde lag i världen.

Den åldrande gyllene generationen har äntligen ersatts av en snabbare identitet. I denna text analyserar vi den taktiska inriktningen under Rudi Garcia. Du får veta mer om Kevin De Bruyne och hans centrala roll i spelsystemet.

Dessutom utvärderar vi spelargruppens faktiska kapacitet och turneringspotential. Förväntningarna är annorlunda jämfört med landslagets tidigare guldålder. Nu bygger framgången på taktisk flexibilitet snarare än ren stjärnglans.

Snabbfakta

FörbundskaptenRudi Garcia
SmeknamnDe Rode Duivels
FIFA-ranking9
Bästa VM-resultatTredjeplats (2018)
Antal VM-framträdanden14

Belgien i tidigare VM

Det senaste mästerskapet slutade i ett enormt misslyckande för Belgien. Nationen slogs ut redan i gruppspelet 2022 efter en oinspirerad offensiv. Den taktiska stelheten blev slutet för flera tongivande spelare.

Historiskt sett har nationen presterat starkt på den stora scenen. Bronsmedaljen 2018 är landslagets absolut främsta merit hittills. Då imponerade de med sylvassa omställningar och en dynamisk anfallsfotboll.

ARKIVBILD – Kevin De Bruyne från Belgium firar efter att ha gjort lagets andra mål under grupp E-matchen mellan Belgium och Romania i UEFA Euro 2024 i Cologne, Tyskland, lördagen den 22 juni 2024. (AP Photo/Martin Meissner, arkivbild)
Foto: Alamy

Dagens upplaga förväntas återgå till en liknande offensiv identitet. Förväntningarna hemifrån är dock betydligt lägre denna gång. Till skillnad från tidigare turneringar ses de inte längre som en huvudfavorit.

ÅrResultatSpeladeVunnaOavgjordaFörloradeGjorda målInsläppta mål
1986Fjärdeplats72231215
1990Åttondelsfinal420264
1994Åttondelsfinal420244
1998Gruppspel303033
2002Åttondelsfinal412167
2006Ej kvalificerade
2010Ej kvalificerade
2014Kvartsfinal540163
2018Tredjeplats7601166
2022Gruppspel311112

Belgiens väg till VM 2026

Kvalspelet markerade en tydlig taktisk utveckling för Belgien. Truppen vann sin grupp i överlägsen stil med 18 inspelade poäng. Övergången från den gamla stommen till en ny generation blev oerhört framgångsrik.

Offensiven var sylvass och producerade hela 29 mål på åtta matcher. Truppens evolution syntes när yngre förmågor integrerades bredvid rutinerade pjäser. Viss defensiv instabilitet märktes i oavgjorda matcher mot Nordmakedonien och Wales.

Spelargruppen hittade dock snabbt rätt balans i spelet. Den spelmässiga stabiliteten ger en stark grund inför sommarens slutspel.

Belgiens förbundskapten: Rudi Garcia

Rudi Garcia tog över ansvaret för Belgien i januari 2025. Han ersatte Domenico Tedesco och fick uppdraget att ena omklädningsrummet. Fransmannen har en gedigen karriär i klubbar som Lille, Roma, Lyon och Napoli.

Rudi Garcia, förbundskapten för Belgium, väntar på avspark inför den internationella träningslandskampen mellan Croatia och Belgium i Rijeka, Kroatien, tisdagen den 2 juni 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
Foto: Alamy

Hans största merit är den historiska dubbeln med Lille 2011. Garcia förespråkar en offensiv fotboll som bygger på snabba passningskombinationer. Hans ledarstil beskrivs som pragmatisk men väldigt tydlig.

Denna struktur påminner starkt om den skandinaviska tränarskolan. Trots över 900 matcher vid sidlinjen är detta hans första internationella mästerskap.

Så spelar Belgien: Taktisk analys

Under Rudi Garcia har Belgien implementerat en flexibel 4-2-3-1-formation. Det taktiska fokuset ligger på hög press över hela planen. Den defensiva linjen står högt för att snabbt återerövra bollen.

I uppbyggnadsspelet dominerar nationen ofta bollinnehavet totalt. Ett snitt på 61,6 procent i kvalet bevisar denna dominans. Passningsspelet är metodiskt fram tills bollen når den offensiva tredjedelen.

Väl där ställer truppen om blixtsnabbt med direkta djupledslöpningar. Övergångsspelet är formationens absolut starkaste vapen. Samtidigt finns uppenbara svagheter i de defensiva omställningarna.

Förväntad startelva

Belgien: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Zeno Debast, Arthur Theate, Maxim De Cuyper, Amadou Onana, Youri Tielemans, Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Romelu Lukaku.

Startelvan kombinerar enorm rutin med blixtsnabb offensiv kraft. Backlinjen är relativt ung och oprövad på högsta nivån. Offensiven styrs helt av spelaren i den centrala offensiva rollen. Yttrarna står ständigt för det viktiga djupledshotet.

Nyckelspelaren: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne är den obestridda motorn i detta landslag. Med 117 landskamper är han bryggan till den nya generationen. Till vardags spelar han i Napoli, där han nyligen varit skadad.

Rent taktiskt är han helt avgörande för den offensiva strukturen. Hans förmåga att hitta passningsvägar gör varje anfallare extremt farlig. Han vann även den interna skytteligan i kvalet med sex mål.

Kevin De Bruyne från Belgium ställer upp inför den internationella träningslandskampen mellan Croatia och Belgium i Rijeka, Kroatien, tisdagen den 2 juni 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
Foto: Alamy

Om han skadas förlorar Belgien sin kreativa centralpunkt. Utan honom tvingas nationen förlita sig uteslutande på kantspelet.

Framtidslöftet: Jérémy Doku

Jérémy Doku har etablerat sig som landslagets mest spännande spelare. Yttern har tagit enorma kliv i Manchester City. Han har nu överfört den fina formen till den internationella scenen.

I kvalspelet bidrog han med fem mål framåt. Hans explosivitet en-mot-en är helt unik i den nuvarande spelartruppen. Taktiskt sett fungerar han som verktyget för att bryta ner låga försvar.

Utan honom tappar anfallsspelet sin oförutsägbarhet. Hans spelstil drar på sig dubbla markeringar, vilket skapar ytor centralt.

Belgiens trupp

MålvakterKlubbPosition
Thibaut CourtoisReal MadridMålvakt
Senne LammensManchester UnitedMålvakt
Mike PendersStrasbourgMålvakt
FörsvarareKlubbPosition
Zeno DebastSporting CPFörsvarare
Arthur TheateFrankfurtFörsvarare
Brandon MecheleClub BruggeFörsvarare
Maxim De CuyperBrightonFörsvarare
Thomas MeunierLilleFörsvarare
Timothy CastagneFulhamFörsvarare
Koni De WinterAC MilanFörsvarare
Joaquin SeysClub BruggeFörsvarare
Nathan NgoyLilleFörsvarare
MittfältareKlubbPosition
Hans VanakenClub BruggeMittfältare
Axel WitselGironaMittfältare
Kevin De BruyneNapoliMittfältare
Youri TielemansAston VillaMittfältare
Nicolas RaskinRangersMittfältare
Amadou OnanaAston VillaMittfältare
AnfallareKlubbPosition
Charles De KetelaereAtalantaAnfallare
Alexis SaelemaekersAC MilanAnfallare
Dodi LukébakioBenficaAnfallare
Jérémy DokuManchester CityAnfallare
Diego MoreiraStrasbourgAnfallare
Matias Fernandez-PardoLilleAnfallare
Leandro TrossardArsenalAnfallare
Romelu LukakuNapoliAnfallare

Belgien: Allt du behöver veta

Belgien går in i turneringen med extrem spets och sårbarhet. Offensivt tillhör nationen fortfarande den absoluta världseliten. En anfallstrio från europeiska toppklubbar skrämmer de flesta motståndare.

Kvalspelet visade upp en enorm eldkraft men också underliggande problem. Truppen släppte in sju mål och tillät 5,1 förväntade insläppta mål. Den defensiva stabiliteten är tränarstabens absolut största frågetecken.

Mittbacksparet är talangfullt men saknar rutin från stora matcher. Mot svagare nationer bör bollinnehavet räcka för total kontroll. Belgien förväntas avancera smärtfritt från sin inledande grupp.

När motståndet trappas upp blir bristerna bakåt mer problematiska. Jämfört med huvudfavoriterna saknar truppen en heltäckande defensiv struktur. Nationer med kompakta försvarsblock kan utnyttja ytorna bakom backlinjen.

Belgiens spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Belgien

TurneringsfasSannolikhet
Vinnare2.1%
Final5.5%
Semifinal13.8%
Kvartsfinal33.3%
Åttondelsfinal61.9%
Sextondelsfinal96.5%
GruppspelSannolikhet
Gruppvinnare69.8%
Avancemang96.5%
Utslagna3.5%

De prediktiva modellerna ger en tydlig bild av förväntningarna. Enligt simuleringarna har Belgien nästan 70 procents chans att vinna gruppen. Modellen bygger på datapunkter där målproduktion och resultat vägs in.

Chansen att nå en kvartsfinal bedöms till drygt 33 procent. Detta korrelerar väl med den nuvarande niondeplatsen på världsrankingen. Jämfört med turneringen 2018 är sannolikheten för final betydligt lägre.

Spelargruppens offensiva styrka speglas tydligt i simuleringarnas siffror. Svagare defensiva parametrar drar dock ner den totala chansen.

Summering

Sommarens slutspel markerar ett avgörande vägskäl för Belgien. Den offensiva högstanivån räcker för att störa vilken motståndare som helst. Försvarsspelet förblir dock det stora orosmolnet inför matcherna.

Kapaciteten finns bevisligen för att nå en kvartsfinal. Kampanjen kommer att definieras av de defensiva omställningarna mot toppnationer. Det blir fascinerande att se om den fartfyllda identiteten räcker hela vägen.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.

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