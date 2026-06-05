TV: ”Bara att lyfta på hatten för Ederström och gänget”

Robbie Ure har likt Sirius fått en smakstart i allsvenskan.

Den skotske forwarden hyllas i Allsvenskan Direkt-studion.

– Han gör mål på i stort sett allt, säger FotbollDirekts Mattias Eckerman.

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Foto: FotbollDirekt/ Bildbyrån

Det är en hel drös med spelare som stuckit ut i IK Sirius under våren. Marcus Lindberg, Mohamed Soumah, Neo Jönsson. Lagets spjutspets Robbie Ure har även han svarat för en formstark säsong hittills. Forwarden noteras för sju mål och två framspelningar på tio ligamatcher.

Innan allsvenskan gick på uppehåll ställdes de serieledande Uppsalagänget mot AIK på Strawberry Arena i Solna. Matchen slutade i en klar 3–0-seger för Sirius och Ure stod för två av målen.

– Han är en jätte där fram mot AIK som kom från en derbyvinst och positiva vindar. Man håller på att göra en rekordförsäljning och så vidare men ”Sotte” och company såg ut som små P12-spelare bredvid Ure, säger Mattias Eckerman i det senaste avsnittet av Allsvenskan Direkt.

– Han gör mål på i stort sett allt. Att bara se hans rörelsemönster… man vet redan om hans styrka i närkampsspelet och hur han flyttar på försvarare hur enkelt som helst. Men även hur snabbt han upptäcker situationer.

Hyllar Sirius-toppen

FotbollDirekts Fredrik de Ron menar att det inte bara är Ures fysiska attribut som gör honom till en så pass bra anfallare.

– Med en sådan spelare är det väldigt lätt att peka på de fysiska delarna, att han är stor, stark och snabb. Jag tycker primärt att han är en väldigt smart anfallare och är precis där han ska vara hela tiden, säger han.

Jonathan Ederström, chef för IK Sirius herrlag. Foto: Bildbyrån

Sirius värvade den skotske anfallaren inför fjolårssäsongen. Förra säsongen svarade han för elva ligamål och är nu bara fyra fullträffar från att tangera sitt fjolårsbästa. De Ron lyfter Sirius-chefen Jonathan Ederström för att ha hittat Ure i den belgiska andradivisionen.

– Det är bara att lyfta på hatten för Ederström och gänget i Sirius för det är uppenbarligen en väldigt välscoutad värvning. Sedan kostade han en slant, runt tio miljoner men det kommer de att få tillbaka, avslutar de Ron.

Nyligen rapporterade journalisten Ben Jacobs att Ure ser ut att lämna Sirius i sommar. Klubbar i England, Portugal och Frankrike ska ha hört sig för kring 22-åringen.

Ures avtal med Sirius sträcker sig till och med 2029.