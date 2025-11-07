TV: Mattias Svanberg målskytt mot Werder Bremen

I onsdags togs han ut i Graham Potters landslag.

Idag slog Mattias Svanberg till mot Werder Bremen i Bundesliga.

Foto: Bildbyrån

Graham Potters första landslagstrupp bjöd på en hel del skrällar under onsdagen. Detta då Gustav Lundgren, Taha Ali och Besfort Zeneli fick en plats i det svenska herrlandslaget.

Det fick även Mattias Svanberg, 26, som senast var med år 2024.

Idag, fredag, ställdes hans Wolfsburg borta mot Werder Bremen i Bundesliga. Då skulle mittfältaren från Malmö möta ett inspel i boxen och trycka in matchens första mål på Weserstadion. Det var Svanbergs fjärde mål på tio matcher denna säsong.

Totalt sett har Mattias Svanberg gjort 34 A-landskamper för Sverige i vilka det har blivit två mål.

Werder Bremen vände och vann matchen med 2-1.