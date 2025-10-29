Max Dowman historisk – som yngst någonsin i Arsenal

Arsenal har fått en ny rekordman.

Detta i form av 15-årige Max Dowman – som blir klubbens yngsta startspelare någonsin.

Under onsdagen spelar han nämligen från start mot Brighton.

Foto: Alamy

Han är 15 år och 302 dagar gammal – och ska spela tävlingsmatch från start för Arsenal.

Då talar vi om supertalangen Max Dowman som har fått en plats i Mikel Artetas startelva mot Brighton i ligacupens fjärde omgång.

Det gör 15-åringen historisk då han blir klubbens yngste startspelare genom alla tider. Det tidigare rekordet hade Jack Porter, som var 16 år och 72 dagar när han startade mot Bolton för ett drygt år sedan.

Max Dowman har tidigare denna säsong fått komma in från sidan av planen vid tre matcher. I slutet av augusti fick han göra sin Premier League-debut, då han byttes in mot Leeds med en knapp halvtimme kvar att spela.