Jordi Alba, 36, avslutar spelarkarriären.

I ett känslomässigt uttalande tar lagkamraten Lionel Messi avsked.

”Vem ska slå passningarna till mig nu???”, skriver han.

Foto: Alamy

Det var i går, tisdag, som den 36-åriga vänsterbacken Jordi Alba meddelade att han lägger fotbollsskorna på hyllan. Den amerikanska MLS-säsongen blir spanjorens, som spelar i Inter Miami, sista som fotbollsspelare, trots att han nyligen skrev ett nytt kontrakt med den David Beckham-ägda MLS-klubben. Tidigare har även lagkamraten Sergio Busquets meddelat att han avslutar sin karriär.

– Det har blivit dags att avsluta ett väldigt betydelsefullt kapitel i mitt liv. Jag har tagit beslutet att avsluta min karriär som professionell fotbollsspelare, sa Alba i en video på Instagram.

Alba, som tidigare har gjort över 400 matcher för FC Barcelona och räknas som en av spansk fotbolls allra största, får nu mängder av hyllningar. En av dem är Inter Miami-lagkamraten och tidigare Barcelona-kumpanen Lionel Messi.

I en kommentar på Jordi Albas Instagram-inlägg skriver Messi:

”Tack till dig, Jordi. Jag kommer att sakna dig så mycket. Efter så mycket tid tillsammans kommer det att kännas konstigt att titta till min vänster och inte se dig där,” kommenterade Messi på Instagram. “Helt galet hur många assist du har gett mig genom åren… Vem ska slå passningarna till mig nu???”

Duon i Barcelona, 2013. Foto: Alamy

Duon spenderade nio år tillsammans i Barcelona och totalt har Messi och Alba gjort 413 matcher tillsammans. Den argentinske superstjärnan är den som Jordi Alba har gjort näst flest matcher tillsammans med, efter Busquets (568).