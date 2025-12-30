Nya siffrorna: Hellberg missar PL-plats

Kim Hellberg fick en flygande start i Middlesbrough.

Nu har den svenske tränaren inte vunnit på tre raka matcher.

Enligt superdatorn BETSiE ser kräftgången ut att fortsätta.

Foto: Alamy

När 37-åriga Kim Hellberg lämnade Hammarby för England och Middlesbrough FC i The Championship blev det svenskfeber i den engelska andraligan. Den tidigare ”Bajen”-coachen fick en riktig smekmånad i Middlesbrough och vann sina fyra första matcher.

Sedan hände något.

Inför gårdagskvällens match mot toppkonkurrenten Hull stod Middlesbrough på två raka matcher utan seger: en förlust och ett kryss. Och under måndagskvällen kom nästa poängtapp när klubben förlorade mot Hull med uddamålet.

Hellberg. Foto: Alamy

Hellberg har inte vunnit på tre raka matcher och avståndet till serieettan Coventry City är nu åtta poäng stort efter 24 spelade omgångar. Middlesbrough ligger fortsatt på en andraplats i The Championship, den sista direktplatsen till Premier League, men med både Ipswich och Hull bara två poäng bakom ökar pressen på tränare Kim Hellberg inför vårsäsongen.

Kräftgången fortsätter

Enligt superdatorn BETSiE, som analyserar omfattande matchdata, spelarvärden och ekonomiska förutsättningar, ser kräftgången ut att fortsätta. Superdatorn har utifrån datan simulerat The Championship 20 000 gånger och då spås Middlesbrough missa direktplatsen till Premier League.

BETSiE förutspår en tredjeplats för Middlesbrough, vilket skulle innebära playoff-spel till den engelska högstaligan, medan Ipswich spås gå om och knipa andraplatsen. ”The Boro” ges bara 37,9 procents möjlighet att ta en topp två-plats i tabellen, medan en playoff-plats värderas till strax över 50 procent.

Så slutar Championship-toppstriden enligt superdatorn: