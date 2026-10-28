Officiellt: Ronaldos Ballon d’Or 2008 utsedd till B.O.A.T

Ballon d’Or har delat ut ett nytt pris, B.O.A.T., ”Ballon d’Or of All Time”.

Det går till Cristiano Ronaldos första Ballon d’Or, från 2008.

Lionel Messis vinst 2012 kom tvåa.

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Bara två dagar efter Ballon d’Or-galan i London har arrangörerna delat ut ett nytt pris. B.O.A.T., som står för ”Ballon d’Or of All Time”, ska kora den bästa Ballon d’Or-vinsten genom tiderna.

Vinnaren blev Cristiano Ronaldos första Ballon d’Or, från 2008. Det året vann portugisen både Premier League och Champions League med Manchester United. På andraplats kom Lionel Messis vinst från 2012, och de två stjärnorna delar på hela topp fem.

Topp fem:

Cristiano Ronaldo, 2008 Lionel Messi, 2012 Cristiano Ronaldo, 2017 Lionel Messi, 2023 Cristiano Ronaldo, 2016

I måndags vann Harry Kane Ballon d’Or för första gången, medan Alexia Putellas tog sin tredje vinst bland damerna.

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