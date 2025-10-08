St. Pauli-kaptenen Jackson Irvine, 32, är i konflikt.

Den andra parten är René Born, medlem i klubbens styrelse.

”Ingen är större än klubben”, skrev Born på sociala medier.

Foto: Alamy

Det är rörigt i Bundesliga-klubben FC St. Pauli. Popklubben, där bland annat svenskduon Eric Smith och Erik Ahlstrand spelar sin fotboll, har tre raka förluster i ligaspelet, och i veckan har en konflikt blossat upp i de interna leden.

Vi tar det från början. Det var på ett inlägg på lagkaptenen Jackson Irvines frus Instagram som kritiska meddelanden dök upp i kommentarsfältet. Att supportrar hoppar på sin klubbs spelare på sociala medier när det går tyngre för laget är inget nytt, men dessa kommentarer skulle visa sig komma från de högre nivåerna inom klubben i sig.

”Ingen är större än klubben”, skrev en användare och två dagar senare fyllde samma användare på:

”Det här är vår klubb, inte din. Du kommer att vara borta om några månader och spela någon annanstans för en euro mer. Vi kommer alltid att vara här, medan du inte är mer än en fotnot.”

Styrelsemedlemmens attack

Kommentarerna, som sedan dess har raderats från inlägget, skulle visa sig komma från René Born, en styrelsemedlem i St. Pauli. Enligt tyska Kicker har Born sedan dess tvingats be om ursäkt till lagkaptenen Irvine.

Jackson Irvine. Foto: Alamy

Jackson Irvines fru uppmärksammade det hela med en video i sina sociala medier, och St. Pauli svarade med ett uttalande.

”Efter att kommentarerna blev kända höll FC St. Paulis klubbledning interna diskussioner i frågan. Vi uppmanar alla att bete sig på ett respektfullt och konstruktivt sätt i FC St. Paulis intresse som helhet. Smutskastning på sociala medier hjälper ingen – det skadar alla”, skrev klubben.

FC St. Pauli befinner sig på tiondeplats i Bundesliga efter sex omgångar.