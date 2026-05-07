Uppgifter: Branimir Hrgota stannar i 2.Bundesliga

Han kommer att lämna Greuther Fürth efter säsongen.

Nu har Branimir Hrgota funnit en ny klubb.

Enligt Revier Sport stannar svensken kvar i den tyska andraligan.

Svenske Branimir Hrgota värvades till tyska Greuther Fürth år 2019 och har under sina år i klubben gjort 69 mål och 41 assist på 238 tävlingsmatcher.

Under tisdagen stod det klart att den svenske lagkaptenens inte kommer att förlänga sitt utgående avtal och därmed lämna Fürth efter sju år i föreningen.

Vad gäller framtiden sägs 33-åringen redan ha stakat ut vägen. Enligt tyska Revier Sport, och Fotbollskanalen Headlines, är Hrgota nära att skriva på för ligakonkurrenten Hertha BSC. Svensken sägs redan ha varit och besökt Berling-klubben och har nått en överenskommelse kring ett samarbete.

I Hertha tränas just nu av Stefan Leitl som tränade Greuther Fürth under det första året som Hrgota var i klubben.

Branimir Hrgota har tidigare spelat för klubbar som Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach och J-Södra.





