Rolfö matchhjälte för United i ligacupen

Fridolina Rolfö blev matchhjälte för Manchester United i cup-mötet mot Tottenham.

Hennes mål i den 86:e minuten gav United segern.

Matchen slutade 2-1.



Fridolina Rolfö spelade en avgörande roll när Manchester United tog hem segern i Women’s League Cup under söndagseftermiddagen.

Matchen började dock tungt för United, som tidigt hamnade i underläge. Redan i den 16:e minuten tog Tottenham ledningen genom Drew Spence, vilket tvingade Manchester-laget att jaga kvittering under stora delar av matchen.

Efter paus kom utdelningen. I den 51:a minuten klev Fridolina Rolfö fram och stod för ett fint förarbete när hon spelade fram Jessica Park, som säkert satte 1–1 och gav United nytt liv i matchen.

När det mesta pekade mot förlängning visade Rolfö återigen sin klass. I slutminuterna dök hon upp i rätt läge och avgjorde matchen med sitt 2–1-mål, ett mål som säkrade titeln för Manchester United och krönte hennes starka insats med både assist och matchvinnande mål.



I semifinal väntar nu Arsenal – där Stina Blackstenius gjorde mål i dag. Dessa spelas 21/22 januari.





