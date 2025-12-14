Rolfö med succéinhopp – dubbla mål för Manchester United
Manchester United gick mot förlust.
Då byttes Fridolina Rolfö in och räddade poäng.
Inför matchen mellan Manchester United och Tottenham Hotspur var Fridolina Rolfö bänkad.
Spurs hade ledningen med 3–0 och med dryga halvtimmen kvar byttes Rolfö in för United. Då stod svenskan för en sen upphämtning. Först reducerade Ella Toone till 1–3 och senare gjorde Rolfö detsamma.
På tilläggstid räddade Rolfö United genom att sätta 3–3-målet.
Manchester United ligger på en fjärde plats i Women’s Super League.
