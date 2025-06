Ronaldo gör sitt 138:e (!) landslagsmål

Zlatan Ibrahimovic gjorde 62 landslagsmål för Sverige.

Cristiano Ronaldo har gjort 138.

Det senaste innebar kvittering i Nations League-finalen mot Spanien.

På Allianz Arena var stämningen laddad inför avsparken mellan två stornationer i den europeiska fotbollen.



Med 19 minuter på klockan delade domaren ut matchens första varning, då Inacio gått in för tufft i en duell med Oyarzabal. Kort därefter skulle matchens första mål falla. Detta efter att Martin Zubimendi, efter en del trassel i straffområdet, kunde raka in bollen i öppet mål.



26 minuter in i matchen fick Nuno Mendes bollen strax utanför straffområdet, tog ett par rappa steg med bollen, och drog till med en kanonträff invid den bortre stolpen. Det var ytterbackens första landslagsmål i karriären.



Strax före paus skulle också den första halvlekens tredje mål falla. Detta efter att Pedri hittat fram till Oyarzabal som rundade keepern och lade in 2-1.



Med omkring en minut spelad av den andra halvleken kombinerade Bruno Fernandes och Pedro Neto sig fram till ett fint läge för Manchester United-spelaren. Han drog till med ett skott utifrån som lurade Unai Simon och gick in vid den första stolpen. Däremot dömdes målet bort för offside i förstaläget.



Efter en period utan några större chanser skulle en stor sådan uppenbara sig efter en timme. Då slog Nuno Mendes in ett inlägg som styrdes på vägen och landade hos Cristiano Ronaldo. Avslutet var inga problem och 40-åringen kunde från nära håll raka in 2-2.



Det var Ronaldos 138:e (!) landslagsmål i karriären.



Matchen pågår, följ den här!





***



Startelvor:



Portugal: Costa; Mendes, Inacio, Dias, Neves – Vitinha, Silva – Conceicao, Fernandes, Neto – Ronaldo.



Spanien: Simon; Cucurella, Huijsen, Le Normand, Mingueza – Ruiz, Zubimendi, Pedri – Williams, Oyarzabal, Yamal.