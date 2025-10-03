Roony Bardghji jämförs med världsstjärnan: ”Påminner om Yamal”

Roony Bardghji, 19, liknar Lamine Yamal i spelstilen.

Det tycker Barcelonas sportchef Deco.

– Roony är en spelare vi har hållit ett öga på länge, säger han till Mundo Deportivo.

Foto: Alamy

Den svenske supertalangen fick igenom drömflytten från FC Köpenhamn och sedan i somras är 19-åriga Roony Bardghji en Barcelona-spelare. Yttern har fått en hel del speltid i ”Barca” under inledningen av säsongen, och nyligen blev Bardghji uttagen till det svenska A-landslaget för första gången.

– Han har förtjänat det. Han har inte spelat jättemycket men ändå gjort två starter för Barcelona. Det här är också en vacker historia, för man ska inte glömma bort att han haft en allvarlig långtidsskada som han kom tillbaka ifrån i FCK, sa förbundskapten Jon Dahl Tomasson till FotbollDirekt tidigare i veckan.

Barcelonas köp av Bardghji kom som en stor överraskning för många, och nu förklarar den katalanska gigantens sportchef, Deco, varför ”Barca” valde att satsa på den 19-åriga svensken.

– Roony är en spelare vi har hållit ett öga på länge. Det är inte vår plan att värva spelare om vi redan har några hemma. Men vi har gjort ett grundligt jobb som inte var baserat på känslor, säger han till Mundo Deportivo.

Roony Bardghji. Foto: Alamy

Sportchefen fortsätter med att jämföra Roony Bardghji med Barcelonas 18-åriga superstjärna Lamine Yamal, som slutade på en andraplats i Ballon d’Or-omröstningen för några veckor sedan.

– Vi var överens med tränaren (Hansi Flick, red, anm.) om att vi behövde en ung spelare på den positionen, säger Deco och fortsätter:

– Vi hade Dani Rodriguez på den positionen, men tyvärr var han skadad. Han är en lite annan typ än Rooney, som påminner mer om Lamine Yamal som drar in i planen och kombinerar med sina lagkamrater.