Stöttar Thelin: ”Det är vårt ansvar”

Jimmy Thelin är pressad.

Nu går Aberdeen-backen Mats Knoester till försvar.

– Det är lite galet att bara säga att tränaren är den som ska klandras, säger han enligt Press & Journal.

Foto: Alamy

Jimmy Thelins Aberdeen har fått en tung start på säsongen. Det skotska klassikerlaget ligger tvärsist i tabellen med en poäng på fem matcher, och tränaren Thelin har fått motta hård kritik efter fiaskosstarten.

Tidigare i veckan rapporterade Sky Sports att svensken sitter säkert på sin post, trots avgångsrop från fansen. Aberdeen ska i stället sikta på att vända på den tunga formen i stället för att göra sig av med sin tränare. Skotska Press & Journal har liknande uppgifter.

Efter 2–0-förlusten mot Dundee i tisdags gick spelaren Mats Knoester ut i försvar för sin tränare.

– Man ser alltid tränaren som den som tar ansvaret, men det är elva spelare på planen som inte presterar bra – det är också vårt ansvar att ta. Jag måste säga att vår tränare förberedde oss för allt och, än en gång, gav vi bort det, säger han enligt Press & Journal.

– Det är lite galet att bara säga att tränaren är den som ska klandras, fortsätter Knoester.

Jimmy Thelin tog över Aberdeen under sommaren 2024 efter att ha bossat över Elfsborg i nästan sju år.