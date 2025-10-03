Ahmed Qasem, 22, är cupmästare i USA.

Nu hyllas svensken med en plats i årets lag i US Open Cup 2025.

Foto: Alamy

Den tidigare Elfsborg-talangen Ahmed Qasem och hans Nashville CS tog hem hela den amerikanska cupen US Open Cup när de besegrade Austin FC i finalen med 2–1 under natten till torsdag (svensk tid). Svensken fick tyvärr stå över finalen på grund av skada.

Trots detta har hans insatser under cupen varit så pass imponerande att han nu belönas med en plats i turneringens “All-Star”-lag.

Hyllas

Ahmed Qasems insatser i cupen belönas med en plats i statistiktjänsten SocaScores ”säsongens lag”. Svensken snittar ett betyg på 7,08 av 10 och bedöms med det vara en av de elva bästa presterande i cup-spelet 2025.

Skärmdump från SofaScore

Qasems har stått för ett mål och en assist på fyra matcher i cupen.

Svensken lämnade Elfsborg för Nashville i början av 2025 i en rekordaffär för Boråsklubben. Enligt FotbollDirekts uppgifter kostade övergången omkring 45 miljoner kronor, med möjlighet att växa med ytterligare 15 miljoner kronor.