Nashville tog historisk titel – men svenskduell uteblev

Nashville SC och Ahmed Qasem är cupmästare i USA.

Austin FC besegrades i finalen med 2–1.

Dessvärre uteblev svenskduellen, då Qasem var skadad och Besard Sabovic blev kvar på bänken.

Ahmed Qasem och hans lagkamrater har fått fira under natten till torsdag.

Nashville SC tog nämligen hem US Open cup under natten till idag, detta då Austin FC besegrades med 2–1 i finalen.

Stor hjälte blev Sam Surridge som satte dit det avgörande målet från straffpunkten i den 60:e minuten.

Qasem, som visade vägen i åttondelsfinalen och som startade semifinalen i mitten av september, missade dock gårdagens final på grund av skada.

Inte heller i Austin fick vi svensk representation på plan, Besard Sabovic spenderade nämligen hela matchen på bänken.

För Nashville-klubben är titeln historisk, detta är nämligen klubbens första titel någonsin.