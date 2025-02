Officiellt: Qasem säljs – rekordförsäljning för IF Elfsborg

Ahmed Qasem säljs till Nashville SC.

Det står klart denna tisdagseftermiddag.

– Vi kan nu konstatera att vi är klara med IF Elfsborg hittills största spelaraffär, säger klubbchef Stefan Andreasson.

Ahmed Qasem säljs till Nashville SC, i vad som blir IF Elfsborgs största försäljning genom tiderna.

– Vi och Ahmed har haft konstruktiva diskussioner med Nashville sedan november månad. De har tålmodigt väntat på att vårt Europaspel skall ta slut och vi kan nu konstatera att vi är klara med IF Elfsborg hittills största spelaraffär. Men framför allt är vi oerhört stolta över Ahmeds resa och agerande och vi önskar honom all lycka till ”overthere” och säger på återseende, säger klubbchef Stefan Andreasson via klubbens hemsida.

Enligt FotbollDirekts uppgifter landar den fasta övergångssumman på 45 miljoner kronor, samtidigt kan Boråsklubben få ytterligare 15 miljoner kronor.

Detta gör honom som sagt till Elfsborgs dyraste försäljning genom tiderna, men även den största affären mellan en allsvensk klubb och en MLS-klubb.

– Det är blandade känslor faktiskt. Jag känner att det är tråkigt, men ändå så är jag såklart glad att få lämna med den här timingen med Europaspelet och SM-silver i bagaget. Så det är perfekt timing för både mig och klubben, säger Ahmed Qasem själv via klubbens hemsida.

IF Elfsborg är överens med Nashville SC om en övergång för Ahmed Qasem.



Vi tackar Ahmed för fyra framgångsrika år i Elfsborgströjan och önskar honom lycka till i nästa utmaning 🟡⚫️



🔗 https://t.co/dK5ypS2wB3

______#vitillsammans #elfsborg #borås pic.twitter.com/bBRNwOJAMU — IF Elfsborg (@IFElfsborg1904) February 18, 2025