Svante Ingelsson prisad som månadens spelare

Svante Ingelsson har tilldelats pris.

Svensken är månadens spelare i Sheffield Wednesday för februari månad.

Sheffield Wednesday är redan klara för nedflyttning efter en mycket turbulent säsong med ekonomiska problem och minuspoäng.

Svenske Svante Ingelsson ryktades bort från klubben i vintras, men någon flytt blev det inte.

Trots de stora problemen så har svensken fortsatt att prestera och för det så har han nu prisats.

Ingelsson har nämligen utnämnts till månadens spelare i klubben för februari månad.

Svensken tilldelades även priset som månadens spelare i klubben i augusti månad.

Svenskens kontrakt med den engelska klassikerklubben löper ut i sommar.