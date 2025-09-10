Ingelsson prisas i Sheffield – krossar (!) omröstningen

Svante Ingelsson är månadens spelare i Sheffield Wednesday.

Svensken tar hem priset med 51 procent av rösterna.

Foto: Alamy

Fyra av fyra starter i The Championship, fyra av fyra 90-minutare. Den svenske mittfältaren Svante Ingelsson, 27, går som tåget i bottenlaget Sheffield Wednesday.

Nu prisas den tidigare Kalmar FF-spelaren som den brittiska klubbens bästa spelare under augusti månad. Ingelsson vann omröstningen bland fansen med en majoritet.

”Mittfältaren var ständigt närvarande i Championship förra månaden och toppade fansens omröstning med över 50% av rösterna.”, skriver klubben.

Totalt fick Svante Ingelsson 51 procent av rösterna, medan tvåan, kapten Barry Bannan, fick 14 procent.

Ingelsson har tillhört Sheffield Wednesday sedan han anslöt från tyska Hansa Rostock förra sommaren. Han har tidigare representerat klubbar som Paderborn i Tyskland och italienska Udinese och Pescara.

Mittfältaren har gjort totalt 53 matcher för Kalmar FF.