Svensk målsuccé – när United slog Aston Villa

Manchester United slog Aston Villa i Women’s Super League.

Svenskorna Julia Zigiotti Olme och Hanna Lundkvist skrev in sig i målprotokollet.

Foto: Alamy

Under söndagen ställdes Manchester United mot Aston Villa i Women’s Super League. I United spelar svenskorna Anna Sandberg, Julia Zigiotti Olme, Ellen Wangerheim, Hanna Lundkvist och Fridolina Rolfö.

När matchen väl var i gång tog United ledningen i den 35:e minuten genom Zigiotti Olme. Mittfältaren slog en hörn som tog via stolpen och in i mål.

Aston Villa kvitterade genom Kirsty Hanson bara minuten senasre.

I den andra halvleken tog ”The Red Devils” tag i taktpinnen igen. Bortalaget tog ledningen till 3–1 och inbytte Hanna Lundkvist satte matchen sista mål.

Slutresultatet blev 4–1.



