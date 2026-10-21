Tebas vägrar be om ursäkt: ”Jag kallade ingen för nazist”

La Ligas ordförande Javier Tebas tänker inte avgå efter bråket med Real Madrid.

Han menar att hans Goebbels-jämförelse har misstolkats.

– Jag kallade självklart ingen för nazist, säger han.

Foto: Bildbyrån

Javier Tebas backar inte i konflikten med Real Madrid. Han vägrar både att be om ursäkt och att avgå efter att ha jämfört klubbens kommunikation med Nazitysklands propagandaminister Joseph Goebbels.

Real Madrid har krävt att han omedelbart lämnar sina poster som president för La Liga och vice president i det spanska fotbollsförbundet. Tebas menar dock att uttalandet har misstolkats och att han bara kritiserade hur klubbens tv-kanal, Real Madrid TV, arbetar.

– Jag kallade självklart ingen för nazist. Jag pratade om en kommunikationsstrategi. Jag förstår inte varför jag ska ställas till svars för det, säger han till L’Équipe.

”Andra klassens medborgare”

Foto: Bildbyrån

Tebas fick också frågan om han är orolig för att straffas av det spanska idrottsrådet, CSD. Den risken avfärdar han.

– Det skulle verka orimligt för mig. Skulle det alltså finnas första och andra klassens medborgare?

Tidigare har Tebas anklagat Real Madrids ledning för att vilja ”förstöra” den spanska ligan, och konflikten hänger ihop med Negreira-fallet, som gäller Barcelonas betalningar till domarkommitténs tidigare vice ordförande.

Konflikten trappas upp bara dagar före El Clásico mellan Barcelona och Real Madrid på söndag.

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